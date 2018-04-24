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DHA ANKARA - Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade-i ziyarette bulunacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade-i ziyarette bulunacak.
Akşener ve Kılıçdaroğlu, son olarak geçen pazar günü görüşmüştü.
Haber: ANKARA,(DHA)

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