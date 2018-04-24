DHA ANKARA - Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade-i ziyarette bulunacak.
Akşener ve Kılıçdaroğlu, son olarak geçen pazar günü görüşmüştü.
Haber: ANKARA,(DHA)
Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi
24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum