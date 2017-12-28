HABER

DHA ANKARA  Akşener: Tayyip beyin de, benim de FETÖ'cülüğü yok

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:30 | Son Güncelleme 20 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün 200 kurucular kurulu içerisinde bir FETÖ'cü bulup da, 'FETÖ'cü' diyemezseniz. Emre Uslu, başka kim varsa bunlar zararlı şahıstır. 24 yıldır bu ülkede siyaset yapıyorum. Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur, benim de yoktur. 7 göbek sülalemde, 1 kişiyi bulun ben bırakacağım. Benden FETÖ'cü çıkmaz, çıkarılmaz. Mümkünü yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenler, parti kurmayları ile medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Partinin kuruluşunun ardından Türkiye'yi gezdiğini söyleyen Akşener, burada gördüğü gelişmeleri değerlendirdi. AK Parti'nin ‘Tayyip Beyci', yüzde 25-30 arasında bir 'kor seçmeni' oluştuğunu söyleyen Akşener, şöyle dedi: "Bunların hepsi Tayyip beyin etrafında buluşan seçmen. AK Parti'nin 12 puan kaybını görüyorum. 6 puanı bize gelmiş durumda. CHP'nin de bir kor seçmeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar bilmiyorum. Özellikle Trakya'da CHP'nin merkez sağdan aldığı oylar var. Belirli bir oran var, bu kayar. Batı illerden yüzde 4 kaybı var. Edirne, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Antalya merkez sağın kalesiydi. Şimdi böyle şehirler var. Buralardaki merkez sağ seçmeni buharlaşmadı, hareketlendiği görüyorsunuz. Bir kısmı kafayı çevirmiş, bir kısmı gelmiş durumda. Derinlemesine araştırma yapıyoruz. Sivas'ta yüzde 70 'evet' çıktı. Burada ciddi bir kayış var. Bu merkez sağ seçmeninin bir kısmının geldiğini bir kısmının gözünü çevirdiğini görüyorum. MHP'nin ise, referandumda, 9 puanı 'hayır'a, 3 puanı 'evet'e gitti. Bunlar ölçülmüş durumda. Yaptığımız anketlerde 6 puan bizde, 3 puan Tayyip beyin şahsına kaymış 3 puan askıda."Akşener, açıklamalarının ardından yöneltilen soruları yanıtladı.

"SÖVENİ ENGELLİYORUM"

Bir basın mensubunun, 'Genel kitleye hitap ettiğinizi belirtiyorsunuz. Yüzlerce insanı sosyal medyada engellemişsiniz' sorusu üzerine, "Söveni engelliyorum. Mesela 'Yağlı kazık hoşuna mı gitti' diyenleri engelliyorum. Twitter adresimi kendim kullanıyorum" diye yanıt verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parlamento seçimlerinde ittifak söz konusu. Bu ittifaklar seçimi olacak. Siz burada hangi konumda olacaksınız?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi: "Seçimlerde şunu iddia ediyorum. Partiler arası eşit bir ittifak seçimi çıkmaz. Benim tanıdığım Sayın Bahçeli o sandalyeden kalkıp AKP'nin bünyesinde seçime girmez. Ayrıca, AKP ile MHP'nin bir araya gelmesi, Sayın Erdoğan'ın bir güç zafiyeti olduğu söz konusu olur, onu da o yapmaz. Benim hayalim Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzularım. CHP ile ittifak yapar mısınız; Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti iddialıdır. CHP ile ittifak yaptığınız takdirde sizin oyunuz ortadan kalkar. CHP'nin adayını ikinci tura kaldığı zaman destekleyebiliriz."

Meral Akşener, "Siz kaldığınız takdirde ikinci tura, 'hayır' blokunda HDP de var. Sizi destekler mi, bir dezavantaj olur mu?" sorusu üzerine, "Şimdi Güneydoğu'da seçmen iki arada. İkisinden bıkmış durumda. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla Cumhurbaşkancı bir tavır koyduğu için burada dengeyi değiştiriyor. AKP'nin yöneticileri de bunu söylüyor. İkincisi Güneydoğu'da insanlar nefes almak ihtiyacı istiyor. Diyarbakır'da bir milletvekili oyumuz olmakla birlikte, henüz diğer illerde bunu söyleyemem. HDP'ye oy veren insanlar ne yapar fikrim yok. Sert bir mücadele olur, çok hızlı değişiklikler olabilir" diye konuştu.

Son yayınlanan KHK sonrası eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki söylemleri ve Gül'ün siyasete yeniden döneceği iddialarının hatırlatılması üzerine Akşener, "Sayın Gül'ün siyaset sahnesine çıkıp çıkmayacağı konusunda fikrim yok. İlk defa yapmıyor bunu. Sayın Gül'den cevap duymadım" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI ÇOK SAMİMİ"

Akşener, hükümetin FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendirdiği sorulunca, şunları söyledi: "Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü ile yapılan mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı çok samimi. Bu kolay bir mücadele değil. Bir borsa oluştu, duyum olarak bunlara dikkat edilmesi lazım. Parası olanın çıktığı şeklinde. Ebetteki kolay bir mücadele değil, en büyük tehlikesi sulandırılması. Şimdi 11 bin küsur kişi Bylock listesine eklenmiş. Şimdi bu nasıl birşey? Bu işi sulandırıyor. Kim bana en şiddetli bir şekilde sövüyorsa kripto FETÖ'cudur."

Akşener, sorulan bir soru üzerine erken seçim beklediklerini söyleyerek, "15 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. 15 Temmuz Pazar'a denk geliyor, öngörü bu. Sayın Erdoğan asla yerel seçimi genel seçimlerden önce yapmaz. Çünkü düşük oy alıyorlar."

"FETÖ'CÜ OLSAM ARKADAŞLARIM BENİMLE OLMAZDI"

Akşehir, "FETÖ'cü isimlere baktığımızda, Emre Uslu size destek verdiği görülmekte" sorusuna, "FETÖ'cü olsam arkadaşlarım benimle olmazdı. Bugün 200 kurucular kurulu içerisinde 1 FETÖ'cü bulup da, 'FETÖ'cü' diyemezseniz. Emre Uslu başka kim varsa bunlar zararlı şahıstır. 24 yıldır bu ülkede siyaset yapıyorum. Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur, benim de yoktur. 7 göbek sülalemde 1 kişiyi bulun ben bırakacağım. Benden FETÖ'cü çıkmaz, çıkarılmaz. Mümkünü yok" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği halde kendisine yanıt vermemesinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Cevap gelmez. Görmemezlikten gelir, bu normaldir. Bu taktiksel bir tavırdır. Ama ikili kalırsak olur, neşeli olur. Benim cevaplarımı bilir" dedi.

"SAM AMCA İSTEMEDEN DARBE OLMAZ"

Akşener, 'Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilmiyor" sözleri üzerine, "Sam amca' istemeden darbe olmaz. Sam amca isterse verir. Demek ki daha kullanma ömrü dolmamış" diye konuştu.

Haber-Kamera : Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.