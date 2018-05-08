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DHA ANKARA- Alman Bakan Roth'tan Meral Akşener'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Michael Roth, Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinerek, seçimlerin demokratik ortamda olmasını dilediğini söyledi. Alman Bakan Roth, "Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım, Türkiye'deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir" dedi.
Meral Akşener'e başarı dileğinde bulunarak, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri yakından takip edeceklerini de belirten Michael Roth, "Güneydoğu'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AVRUPA'DIR'
Adaylık sürecinden ve iktidar olmaları halinde izleyecekleri dış politikadan bahsederek, Alman heyete ziyaretleri için teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise "Türkiye, Avrupa'dır. Bu bakış açısını kazanmak, Avrupa'nın yararınadır. Devletler, dünya meselelerini çözmek için pozitif bir bakış açısı kazanmalıdır" dedi.

'GÜNEYDOĞU'DAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN UMUT OLDUK'
Baskılara rağmen korkmadan, cesurca ilerlemelerini halktan aldıkları güce borçlu olduklarını belirten Akşener, "Haklarımızın gasbedildiği bir dönemden geçtiğimiz için İYİ Parti'deki her kişi hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi içselleştirdi. Güneydoğu'daki vatandaşlarımız için de İYİ Parti umut oldu. Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki 24 Haziran'dan sonra kardeşçe yaşayacağız" diye konuştu.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) -

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