DHA ANKARA- Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1) 

Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

Görüntü dökümü

-Araçların sürüklenmesi

-Sel suları

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Muhammet CEYLAN /ANKARA (DHA)

