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DHA ANKARA- Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:49 | Son Güncelleme

'YARALAR KISA SÜREDE SARILACAK' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindekilerle birlikte Mamak Tenzile Erdoğan Kültür Merkezi'ne gitti.

'YARALAR KISA SÜREDE SARILACAK'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindekilerle birlikte Mamak Tenzile Erdoğan Kültür Merkezi'ne gitti. Burada yaptıkları değerlendirmenin ardından açıklama yapan Bakan Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmurun dakikalar içerisinde düşmesi nedeniyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. 4 vatandaşımız yaralı. Yaralı vatandaşlarımızın 3’ünün hastanede tedavisi devam ediyor. Bir yaralımız kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, herhangi bir sıkıntısı yok. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri söz konusu değil. Sayın Belediye Başkanımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Sayın Valimiz ve ben ilk anlardan itibaren bu felaketi yaşayan vatandaşlarımızla bir aradaydık" dedi.

'4 AYRI TESPİT KOMİSYONU KURDUK'
Bakan Sarıeroğlu, hasar tespit için 4 ayrı komisyonu kurduklarını belirterek, "Durumla ilgili Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik. Gerekli talimatları onlar da verdiler. Hızlıca yaraları saracağız inşallah. Hâlâ yoğun olarak bir yağış beklentisi var. Bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz, itfaiyemiz ve ilgili birimlerimiz bölgemizde gerekli önlemleri alacaklar" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZI TEDBİRLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM'
Önümüzdeki saatlerde yoğun yağış beklendiğini hatırlatan Sarıeroğlu, "Bu konuda tüm vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Tüm Mamak halkımıza, Ankara’mıza geçmiş olsun diyoruz. Hükümetimiz, devlet kurumlarımız, her birimiyle bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili gerekli önlemleri alacaklar. En büyük hasar araçlarımızda. 164’e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00’ye kadar tüm bölgemizde durum tespiti yapacağız ve gerekli önlemleri hızlıca alıp zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm Mamak halkına ve Ankara’mıza da büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

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-Bakanın açıklaması

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