DHA ANKARA- Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (5)

'YARALAR KISA SÜREDE SARILACAK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindekilerle birlikte Mamak Tenzile Erdoğan Kültür Merkezi'ne gitti. Burada yaptıkları değerlendirmenin ardından açıklama yapan Bakan Sarıeroğlu, "3 saatte yağması gereken yağmurun dakikalar içerisinde düşmesi nedeniyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. 4 vatandaşımız yaralı. Yaralı vatandaşlarımızın 3’ünün hastanede tedavisi devam ediyor. Bir yaralımız kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, herhangi bir sıkıntısı yok. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri söz konusu değil. Sayın Belediye Başkanımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Sayın Valimiz ve ben ilk anlardan itibaren bu felaketi yaşayan vatandaşlarımızla bir aradaydık" dedi.

'4 AYRI TESPİT KOMİSYONU KURDUK'

Bakan Sarıeroğlu, hasar tespit için 4 ayrı komisyonu kurduklarını belirterek, "Durumla ilgili Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik. Gerekli talimatları onlar da verdiler. Hızlıca yaraları saracağız inşallah. Hâlâ yoğun olarak bir yağış beklentisi var. Bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz, itfaiyemiz ve ilgili birimlerimiz bölgemizde gerekli önlemleri alacaklar" diye konuştu.