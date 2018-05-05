HABER

DHA ANKARA- Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (Ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELİDEYE BAŞKANI TUNA: 500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET" Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından olay yerinde incelemelerde bulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna,  "Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELİDEYE BAŞKANI TUNA: 500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET"
Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından olay yerinde incelemelerde bulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet. Bu Ankara'nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu. Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilir siniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sele ilişkin, CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, açıklamalarda bulundu.
"METEOROLOJİ TAHMİNİNİN ÖTESİNDE BİR YAĞIŞ OLDU"
Mustafa Tuna, meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış olduğunu belirterek, "Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu" dedi.
"BUNUN ÖNLEMİ OLAMAZ. BÖYLE BİR AFET ÇOK KISA BİR SÜREDE BÖYLE BİR AFET İLE KARŞILAŞINCA NE YAPABİLİR SİNİZ?"
‘Akşam yağış olursa bir önlem alındı mı?’ sorusuna Tuna, "Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilir siniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.
"MAMAK BELEDİYE BAŞKANI AKGÜL: CAN KAYBIMIZ YOK HAMD OLSUN. 6 YARALIMIZ VAR"
Mamak Belediye Başkanı Mesut AkgüL’de açıklamasında, "Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Ciddi bir afet yaşandı. Ankara'nın diğer yerlerinde olmayan bir yağış oldu çok kısa sürede. Araçların ve dükkânların hasarları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buradayız. Tüm ekiplerimiz bir taraftan molozları kaldırırken bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Can kaybımız yok hamd olsun. 6 yaralımız var onlar da şu anda hastanede. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
"BUNUN ALT YAPI İLE İLGİSİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
"Mamak'ın nasıl bir alt yapısı var Meteoroloji bir uyarı yapmış mıydı?" sorusuna Mesut Akgül, "Buranın alt yapı ile ilgili çok geniş çaplı alt yapı mazgalları yapılmıştı. Ama bu afet dediğim gibi. 80'li yıllarda olmuştu. Ondan sonraki çalışmalar yapılmıştı ama çok kısa sürede bu kadar olması bunun alt yapı ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Onun tespitine bakılacaktır. Eksik yerler varsa onlar tamamlanır ama alt yapı ile ilgili bir hadise değil" diye yanıt verdi.
"100'ÜN ÜZERİNDE ARACIN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"
‘Ne kadar hasar var?’ sorununa Mesut Akgül, "Şu anda bir şey söylemimiz doğru değil ama 100'ün üzerinde aracın zarar gördüğünü görüyoruz. Dükkânlarda zararlar var. Can kaybının olmaması sevindirici" dedi.

Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday! Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday!
Korkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleriKorkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleri
Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.