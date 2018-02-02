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DHA ANKARA Ankara'da doğalgaz patlaması endişe yarattı: 3 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:15 | Son Güncelleme

'SABOTAJ İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR'

Ankara Valisi Ercan Topaca, Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte valilikte açıklama yapan Topaca, sabotaj ihtimalinin ağrılık kazandığını söyledi. Olayda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını, bir kişinin de kulağında basınç meydana geldiğini belirten Topaca, şunları söyledi:

"İlk anda doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyordu ancak incelemenin derinleşmesinden sonra, bir sabotaj ihtimali ortaya çıktı. 2 vatandaşımızın patlama esnasında etrafa yayılan cam parçaları ve diğer malzemelerle hafif şekilde yaralandığını tespit ettik. Bunlar hastanelere intikal etti. Taburcu oldular. Bir vatandaşımızın da kulağında basınç oluşmuş ama herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir can kaybının olmaması, maddi hasarlı bir patlama olması bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Ama umarım bundan sonra bunun gibi şeylerle karşılaşmayız. Sabotaj ihtimali ağırlık kazındı bunun üzerinde çalışıyoruz. Henüz bir tespitimiz yok. Hava karardıktan sonra olan bir şey, bir tespitte bulunmak iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Emniyetten arkadaşlar çalışıyor ama sabotaj ihtimali daha güçlü görünüyor."

Haber: Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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