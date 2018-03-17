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DHA ANKARA - Ankara'da lunaparkta gondolun kolu koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu.

ANKARA'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yalanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. Üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun demir kollarından biri bağlantı yerinden koptu. Kopma sonrası gondol, dengesi bozularak ana bağlantı demirine çarparak durdu. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine inceleme başlatıldı. Gondol'un arka kısmının çarpma sonrası zarar gördüğü görüldü.

Görüntü dökümü:

-Gondol'dan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Gondol'un kopan kısmı ve zarar gören kısmı

-Detaylar

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

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