HABER

DHA ANKARA ANKARA'DA OTOMOBİL, OTOBÜSE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 03:36 | Son Güncelleme 36 dakika önce

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce belediye otobüsüne, daha sonra da başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Etimesgut istikametine giden Hasan Burak Ü. kontrolündeki 06 FH 4740 plakalı otomobil, Yenimahalle Köprüsü altında kontrolden çıkarak Selahattin A. yönetimindeki 06 BT 9665 plakalı Elvankent-Etimesgut hattında çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil, refüje daha sonra da Yılmaz G. idaresindeki 16 GY 348 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Hasan Burak Ü. ağır şekilde yaralanırken, aynı araçta bulunan Özkan Çetin ile Saadettin Eren Sağın hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan Çetin ile Sağın'ın cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza sonrası bulvar yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçta sıkışan cenazelerin çıkarılması

-Polisten görüntü

-Belediye otobüsünün çekilmesi

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

İstanbul'da gece yarısı korkutan patlama sesi!

İstanbul'da gece yarısı korkutan patlama sesi!

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

'Sakin şehir'de neler oluyor? 24 saatte 3 intihar

'Sakin şehir'de neler oluyor? 24 saatte 3 intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.