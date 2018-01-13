DHA ANKARA Ankara'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, öldü

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 KM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Aracın yanması (cep tel.)
-Araçtan görüntü
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detay
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)
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