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DHA ANKARA - Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.
Haber: ANKARA,(DHA)

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