DHA ANKARA - Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.
Haber: ANKARA,(DHA)
Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP
Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı
FEMEN'den Berlusconi’ye protesto!
Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi
Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...
Son dakika! Afrin'e giden yollar kontrol altına alındı
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum