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DHA ANKARA: Ankara'daki sel felaketine dair yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

ANKARA'da meydana gelen selin ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

ANKARA'da meydana gelen selin ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Selden etkilenen bölgede hummalı bir çalışma sürerken; yaşanan korku dola anlara dair de yeni görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Amatör kamera görüntüleri

ANKARA,(DHA)

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Canan Karatay: Kısırlaştırın!Canan Karatay: Kısırlaştırın!
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