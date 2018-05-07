DHA ANKARA: Ankara'daki sel felaketine dair yeni görüntüler

ANKARA'da meydana gelen selin ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Selden etkilenen bölgede hummalı bir çalışma sürerken; yaşanan korku dola anlara dair de yeni görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Amatör kamera görüntüleri

ANKARA,(DHA)

