DHA ANKARA-  Ankara'ya helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Kahraman'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası Duygu Kahraman ile şehidin kayınpederi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı. Bu arada şehidin eşi Duygu Kahraman'ın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca Şehit Kahraman'ın ailesinin İzmir'de yaşadığı belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Evden görüntü

-Balkona asılan Türk bayrağından görüntü

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-