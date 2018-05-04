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DHA ANKARA- Annesini bıçaklayıp, 6 aylık bebeğini balkondan attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Özlem T., annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan attı.

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Özlem T., annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan attı. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan bebek ve anneannesi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 186'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan evli ve 1 çocuk annesi Özlem T., ismi öğrenilemeyen annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını almak için balkona çıktığında, psikolojk rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Özlem T., bebeğini diğer balkondan attı. Beton zemine çakılan bebek ağır yaralandı. Elinde bıçak taşıyan Özlem T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Bebeğin balkondan atılması

-Polisin anneye müdahalesi

-İtfaiyenin balkondaki yaralı kadını kurtarması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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