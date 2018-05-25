DHA ANKARA - ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ AKTAŞ, GÖREVDEN ALINDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden almışlardır" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,(DHA)
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