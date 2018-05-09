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DHA ANKARA- Asker, Atatürk'ün otobüsteki tozlanan siluetini sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir jandarma askerinin kontrol amaçlı durdurdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri, büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada bir jandarma askerinin kontrol amaçlı durdurdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri, büyük ilgi gördü.
Kırşehir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir askerin kontrol amaçlı durdurdukları 40 NB 043 plakalı yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çizdi. Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak, büyük beğeni topladı.

Görüntü dökümü:

-Askerin Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüsü

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