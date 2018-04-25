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DHA ANKARA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Beştepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

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-Karşılamadan genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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