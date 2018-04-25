DHA ANKARA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
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ANKARA (DHA)
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