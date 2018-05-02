DHA ANKARA- Bahçeli'den muhalefetin ittifak anlaşması yorumu: Hayırlı uğurlu olsun 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kurmakta anlaşmasına ilişkin bir soruya, "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını söylemiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. 4-5 partinin bir araya gelmesi seçimlerin de böyle bir güçlü yapı ile bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçime ve ittifaklara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kurmakta anlaşmasına ilişkin bir soruya Bahçeli, "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını söylemiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. 4-5 partinin bir araya gelmesi seçimlerin de böyle bir güçlü yapı ile bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ama ittifak kavramını ortaya attığımız zaman baraj meselesinden dolayı hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları ve başyazarlar gelişmeleri yakinen takip etsinler. Sıfır baraj ile bu seçim nasıl oluyor görsünler bakalım" diye yanıt verdi.