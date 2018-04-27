DHA ANKARA- Bakan Arslan: TÜRKSAT 6A'yı 2021'de fırlatma aşamasına getireceğiz

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A projesinin yüzde 47'lik bölümünün tamamlandığı belirtti. Bakan Arslan, "TÜRKSAT 5A'yı 2020'de, TÜRKSAT 5B'yi de 2021'de yörüngedeki yerlerine fırlatmış olacağız. TÜRKSAT 6A'yı da 2021'de fırlatma aşamasına getirip, yörüngede yeni Q frekansına sahip dünyadaki 5 ülkeden biri olacağız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TAI) ilk milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakanlar Arslan ve Özlü, üretimin yapıldığı Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni gezerek yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'DÜNYADAKİ 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ'

TÜBİTAK, TAİ ve ASELSAN ortaklığı ile geliştirilen milli haberleşme uydusunu inceledikten sonra basın mensuplarına açıklama bulunan Bakan Arslan, şunları söyledi: "Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A'da yüzde 47 mertebesinde bir ilerleme sağlanmış durumda. Uydumuzun nihai işlemleri tamamlanarak bir hafta, 10 gün sonra test aşamasına getirilmiş olacak. Mayıs ayı ortalarında da birçok teste tabi tutulmuş olacak. Olağanüstü bir çalışma var. Türk mühendisleri birçok şeyi başardığı gibi bu uyduyu da başarmak yönünde hiçbir tereddütleri olmadan olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Daha önce elde ettiğimiz tecrübeyi bundan sonra bu tip üretimlerde de kullanmak üzere hiçbir şeyi gözden kaçırmadan titiz bir çalışma yapıyorlar. Milyonda bir ihtimal de olsa herhangi bir olasılığı atlama gibi bir lüksünüz yok. Türkiye, uzayda hem kendi hem de bölgenin ihtiyacını görecek şekilde yer alıyor. Uzaydaki, yörüngedeki birtakım haklarımızı kaybetmemek ve ileriye taşımak adına TURKSAT 5A ve 5B'yi başlattık. TÜRKSAT 5A'yı 2020'de, TÜRKSAT 5B'yi de 2021'de yörüngedeki yerlerine fırlatmış olacağız. TÜRKSAT 6A'yı da, 2020 sonu itibarıyla buradaki çalışmaları bitirip, 2021'de fırlatma aşamasına getirip, yörüngede yeni Q frekansına sahip dünyadaki 5 ülkeden biri olacağız. Bu bizim için çok önemli bir özellik ve çok önemli bir değer."