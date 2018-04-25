DHA ANKARA - BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BRÜKSEL'DE, MOGHERİNİ İLE KUDÜS'Ü KONUŞACAK

ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cuma günü Brüksel'de, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle bir araya gelerek Kudüs konusunu konuşacak.
Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bu görüşmeyi, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Malki de yer alacak. Brüksel’de 27 Nisan Cuma günü Mogherini’yle görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu, Kudüs konusundaki gelişmeleri ele almanın yanı sıra, 2002 yılında tesis edilmiş olan İİT-AB Ortak Forumu’nun canlandırılması hususunda da görüş alışverişinde bulunacak.
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