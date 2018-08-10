DHA ANKARA - Bakan Gül: Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin mali kuşatmayla sınandığını belirten Gül, "Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir" dedi.
Bakan Gül, şu mesajı paylaştı:
"Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir. Bugünlere türlü sınamalardan geçerek ulaştık. Yeni ekonomi modeliyle yine birlikte başaracağız. #Kazanacağız"
Haber: ANKARA,(DHA)
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!
Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma
Trump'ı alarma geçiren not! Gökyüzünden düştü
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum