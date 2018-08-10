DHA ANKARA - Bakan Gül: Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin mali kuşatmayla sınandığını belirten Gül, "Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir" dedi.

Bakan Gül, şu mesajı paylaştı:

"Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir. Bugünlere türlü sınamalardan geçerek ulaştık. Yeni ekonomi modeliyle yine birlikte başaracağız. #Kazanacağız"

Haber: ANKARA,(DHA)

