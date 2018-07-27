DHA ANKARA - Bakan Gül'den Rahip Brunson davası açıklaması

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un yargılanmasıyla ilgili olarak gelen eleştirilere Twitter'dan cevap verdi. Bakan Gül, "Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir" dedi.
Bakan Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir. Brunson davası da, tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, Yüce Türk Adaleti nihai sözü söyleyecektir."
Haber: ANKARA,(DHA)
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