HABER

DHA ANKARA - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI HAYDAR ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i arayarak, tebrik etti.  Görüşmeye dair Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sayın Başbakanımız, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev’i bugün (12 Nisan) arayarak, tebriklerini iletmiştir.  Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan’la her alanda mükemmel olan ilişkilerimizin güçlenerek gelişmeye devam edeceği, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği vurgulanmıştır.

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i arayarak, tebrik etti.

Görüşmeye dair Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Başbakanımız, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev’i bugün (12 Nisan) arayarak, tebriklerini iletmiştir. Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan’la her alanda mükemmel olan ilişkilerimizin güçlenerek gelişmeye devam edeceği, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği vurgulanmıştır. Sayın Başbakanımız, bu anlayışla, Afganistan'da askerlerimizin yanısıra Azerbaycan askerlerini de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, telefonu ve iyi dilekleri için Sayın Başbakanımıza teşekkürlerini iletmiştir. Afganistan'da askerlerimizin yan yana görev yapmalarından ve Sayın Başbakanımızın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir."

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.