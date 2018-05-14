DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: Bu alçak bir katliamdır

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili, "Bu alçak bir katliamdır, Türkiye olarak bu kararı şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz" dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan basın mensuplarına açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi:"ABD, büyükelçilik açılışı için İsrail ile beraber Kudüs'te kutlama yapıyor. Amerika, İsrail büyükelçilik açılışını kutluyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi haklarını, bağımsızlıklarını, topraklarını çoğu işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askeri gözünü kırpmadan 43'e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor, 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır. Şiddetle kınıyoruz."

'ABD BU İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMUŞTUR'

Elçilik taşıma kararı inatla uygulamaya konulduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu açıkça bir tahriktir. Açıkça bir devleti yok saymaktır. Filistin'i yok saymaktır. Haklarını hukuklarını gasp etmektir. Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Hele mübarek Ramazan2a günler kala, burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak öyle bir katliamın gerçekleştirilmesini Türkiye olarak, İslam alemi olarak, insanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bakın bir büyükelçilik açılıyor. Bir yerde eğlence, tören. Diğer yanda hayatını kaybeden gençler. Bir tane İsrailli ölen var mı? Yok. Çünkü bu gençler, sivil halk sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla da devlet olmakla da alakası yoktur. 'Dünya barışını bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım' diyen Amerika'nın da bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır. Ve asla kabul edilemez. Bu tahrik bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak."