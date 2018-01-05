DHA ANKARA Başbakan Yıldırım: Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir

Son Güncelleme 25 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:03 |25 dakika önce

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Bu bir hukuki süreçtir. Vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumundalar. Yanlış işlem olursa karşılığı bellidir. Haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunun yolu da mahkemelerdir. Süreçler işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (HAKAN ATİLLA DAVASI) "BİZİM AÇIMIZDAN HİÇBİR KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR" Yıldırım, "Amerika'da görülen Mehmet Hakan Atilla davası başından beri söylediğimiz gibi, hukuki bir dava değildir. Tamamen siyasi bir nitelik taşımıştır. Uydurma delilleri ile kendileri suç işleyen insanların şahitliği ile oluşturulmaya çalışılan ve uluslararası hukuk normuna da hiçbir şekilde uymayan adeta bir tiyatro şeklinde bir dava. Sonucu önceden kararlaştırılmış, senaryosu hazırlanmış bir oyun gibi davayı dünya izledi. Bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye hukuk devletidir. Egemen bir ülkedir. Hak ve menfaatlerine nereden bir zarar verilmeye çalışılırsa karşılığını mutlaka verecektir" diye konuştu.

(MURAT HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI) "BUNDAN SONRA İCAP EDERSE YİNE YAPILABİLİR" Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Bu bir hukuki süreçtir. Vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan memleket, millet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Ama yanlış yapanlar varsa hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. O bakımdan herkes milletin denetimindedir. Müfettişler gerekli denetimleri yaparlar. Yanlış işlem olursa karşılığı bellidir. Haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunun yolu da mahkemelerdir. Süreçler işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir. Ama umut ederiz ki seçimle gelen insanların hiçbir yanlışa düşmeden görevlerini layıkıyla yapmalarıdır. Bu konuda bundan daha fazla yorum yapmak gereksiz" diye konuştu. (SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI) "YANLIŞ ANLAŞILMALARA MAHAL VERMİŞ OLABİLİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik sözlerini değerlendirmesi istenen Yıldırım, "Uyuşturucu konusunda gelinen noktaya dikkat çekmek için kendince bir üslupla kamuoyu gündemine taşımasıdır. Yanlış anlamalara müsait sözler olabilir. Hayıflanarak, çocuklarımızı zehirleyenlere hiçbir müsamaha göstermeden üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Açıklama tarzı belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir" ifadelerini kullandı. "O EVLİLİK İLE İLGİLİ DEĞİL GENÇLERİN ERGENLİK ÇAĞLARIYLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME" Diyanet'in internet sitesindeki "çocuk yaşta evliliğe onay" tartışması yaratan açıklamalarla ilgili bir soru üzerine Yıldırım şöyle konuştu: "Küçük yaşta evlilikler hiçbir zaman hoş görülemez, yasal olarak da suçtur. 3 bine yakın bu suçun karşılığı olarak hapiste yatan genç vardır. Diyanet'in söz konusu neyse, o evlilik ile ilgili değil gençlerin ergenlik çağlarıyla ilgili bir değerlendirme olarak ele almak lazım. Evlilikle ilgili konu medeni kanunda açık ve seçik tanımlanmıştır. Bunun dışındaki yorumlar iyi niyetli yorumlar değildir, zorlamadır. Kanunlar bu konuda açıktır. Onun dışındaki uygulamaların da çok ağır cezaları vardır."