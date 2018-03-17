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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Çanakkale Zaferi, tarihimizin sayfalarına yazılan en kutlu destanlardandır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103.

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi, tarihimizin sayfalarına yazılan en kutlu destanlardandır. Çanakkale Zaferi, tarihimizin sayfalarına yazılan en kutlu destanlardandır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: "Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü, büyük bir onur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, tarihimizin sayfalarına yazılan en kutlu destanlardandır. Dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten bu zafer, tarihin akışını değiştirecek kadar büyük ve anlamlıdır. İstiklalini korumak, ülkesinin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Milleti, 18 Mart 1915 tarihinde dünyadaki en güçlü zırhlarla, en ağır silahlarla donanmış bir ordunun nasıl dize getirilebileceğini dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi, Milletimizin yeniden şahlanışına, bir millet olarak dünya sahnesinde yeniden yükselişine zemin hazırlamıştır. O gün, emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesi vererek Çanakkale’yi geçilmez kılan milletimiz, bugün de mazlumların son sığınağı ve bütün insani değerlerin savunulduğu son kaledir. Milletimizin birlik ruhu, devletiyle bütünleşen gücü ve birikimi tarihin akışını yeniden değiştirecektir. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Çanakkale Destanımızın 103. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, cennet vatanımızı bizlere emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazilerimizi şükranla anıyorum. Bütün vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum."

ANKARA (DHA)

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