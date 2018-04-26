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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

 

Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti.

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-Görüşmeden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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