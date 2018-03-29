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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek için sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, MGK bildirisinde yer alan "proje terör örgütü" ifadesine ilişkin bir soruya, "Aslında ifade kendisini anlatıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, MGK bildirisinde yer alan "proje terör örgütü" ifadesine ilişkin bir soruya, "Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Terör örgütü sürekli yer ve ad değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir. Biz bunları iyi tanırız hangi kılık isimle gelirse gelsinler" diye yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak soruları yanıtladı. Yıldırım, "Bosna Hersek'in huzuru aslında Balkanların geleceği, huzuru demektir. 90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Bosna Hersek'e gidiyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız görüşmelerde ekonomik konuları ele alacağız karşılıklı yatırımları ele alacağız. Bosna Hersek ile ilişkilerimizi geliştirmemizin sadece Türkiye-Bosna Hersek ile sınırlı olmadığını biliyoruz her çalışma Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahına ayrıca katkı sağlayacaktır. İnşallah bu ziyaretimiz, hem Balkaların hem de Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir vesile olur" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTLER BİRİLERİNİN AMAÇLARINA HİZMET ETMEK İÇİN SİPARİŞ ÜZERE KURULMUŞ ÖRGÜTLERDİR"
MGK bildirisinde yer alan "proje terör örgütü" ifadesine ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler bazen arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri diyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla böyle bir tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet eden bugün bu kılıkta yarın başka kılıkta iş gören örgütler. Terör örgütü sürekli yer ve ad değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir. Biz bunları iyi tanırız hangi kılık isimle gelirse gelsinler. Bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama aziz milletimizi kandıramazlar" açıklamasında bulundu.

"MHP İLE YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİYLE İLGİLİ ŞU AN İÇİN ORTAK BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"
Yerel seçimlerde de MHP ile AK Parti'nin ittifak halinde olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Bildiğiniz gibi yakın zamanda Meclis'ten geçen MHP ile AK Parti'nin müşterek verdiği teklifte milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Gizli saklı olmaya gerek yok. Kendi kurumsal kimliğini koruyayarak seçime girebiliyor. Şu aşamadaki MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok" diye konuştu.

Görüntü dökümü
-Başbakanın konuşması
-Detaylar

Haber: Hakime TORUN- Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA)

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