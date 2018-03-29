DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek için sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir 

Başbakan Binali Yıldırım, MGK bildirisinde yer alan "proje terör örgütü" ifadesine ilişkin bir soruya, "Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Terör örgütü sürekli yer ve ad değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir. Biz bunları iyi tanırız hangi kılık isimle gelirse gelsinler" diye yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak soruları yanıtladı. Yıldırım, "Bosna Hersek'in huzuru aslında Balkanların geleceği, huzuru demektir. 90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Bosna Hersek'e gidiyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız görüşmelerde ekonomik konuları ele alacağız karşılıklı yatırımları ele alacağız. Bosna Hersek ile ilişkilerimizi geliştirmemizin sadece Türkiye-Bosna Hersek ile sınırlı olmadığını biliyoruz her çalışma Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahına ayrıca katkı sağlayacaktır. İnşallah bu ziyaretimiz, hem Balkaların hem de Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir vesile olur" ifadelerini kullandı.