DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, azalmamış artmaya devam etmiştir

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde erken seçim kararı ile ilgili değerlendirme yaptı. Gerek siyasilerde, gerekse vatandaşlar arasında seçimlerin yapılması konusunda bir irade oluştuğuna dikkati çeken Yıldırım, "Sürenin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeler de dikkate aldığımızda böyle bir karar alma yoluna gidilmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü; Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve muhtar seçimleri yapılacağını belirterek, ülkemize, milletimize hayırlı olması dileğinde bulundu. Dün Meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımızı da bu konuyu görüşmede ele almıştır. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın Başkanlığında partimizin yetkili kurulları bir araya gelip bütün bu gelişmeleri değerlendirmek suretiyle bir karar vermişti. Verilen karar da seçimlerin bu yıl içerisinde ve bugünden itibaren 65 gün sonra 24 Haziran'da yapılması yönünde olmuştur. Denilebilir ki, neden seçimler erkene alındı? 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu, neden değişti tarih diye bazıları merak edebilir." dedi.