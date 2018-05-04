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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya ortak başvuru yaptı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:55 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili, "Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili, "Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece milletin refahı, mutluluğu söz konusu olmuştur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. YSK önünde bekleyen partililer, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra selamladığı partilileri, 'Ankara seninle gurur duyuyor' sloganı attı. Başbakan Yıldırım beraberindeki Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan adına başvuruda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

'BİZİM ÇATIMIZ MİLLETİMİZDİR'
Cumhur İttifakı adına konuşan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye'nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. 24 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için YSK'ya başvurumuzu yaptık. Çarşamba günü MHP, bu yönde grup kararı almıştı, biz de AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek üzere dün grup kararı aldık. Daha önce belirlediğimiz gibi yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi birbirine yakın, memleket için, millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkan sağlıyor. İnanıyoruz ki bu durum siyaseti ve yönetimi daha güçlü hale getirecektir. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız milletimizdir. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece milletin refahı, mutluluğu söz konusu olmuştur. Biz biri birine kaybettirmenin değil topyekun Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz. Dolayısıyla adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Cumhurbaşkanımızı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak seçimlere katılacak. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile aldığımız bu kararın ülkemiz, milletimiz, siyasetimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İNCE’YE HAYIRLI OLSUN MESAJI
Daha sonra Başbakan Yıldırım, CHP'den Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili soruya, "Hayırlı uğurlu olsun tabi ki adaylar olacak ve bütün adaylar meydanlarda kendi projelerini, kendi hedeflerini anlatacaklar. Milletimiz herkesi dinleyecek sonunda ülke için millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'a sözde, kararda milletin olacaktır" yanıtını verdi.
Bu arada Başbakan ve Bahçeli’nin geldiği YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Yıldırım ve Bahçeli'nin gelişi
_Halkı selamlamaları
_Başbakan açıklama
_Detaylar

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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