DHA ANKARA -  Başbakan Yıldırım'dan esnaf ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım dün Cebeci Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti.
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Haber: ANKARA (DHA)
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