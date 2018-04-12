DHA ANKARA - BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS'A, DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ TAZİYE TELEFONU

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, Ege Denizi’nde düşen Yunan savaş uçağı ve hayatını kaybeden Yunan pilot için Başbakan Binali Yıldırım taziye dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da yine üzüntü ve taziyeler iletildi.
Görüşmede ayrıca, bundan sonra da gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.
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