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DHA ANKARA - Başbakan'dan Bahçeli'ye 'tebrik' ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Kurultayında tekrar genel başkan seçilen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Kurultayında tekrar genel başkan seçilen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. Başbakan yıldırım, geçtiğimiz 18 Mart’ta MHP Kurultayında yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli’yi tebrik etti. Yaklaşık 40 dakika süren Bahçeli- Yıldırım görüşmesi sonrası Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Genel başkanı kongre sonnrası nezaket ziyareti ve tebrik etmek anacıyla ziyaret ettik. Başka bir konu başlığı yoktu. Terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları genel başkan yakından takip ediyor. Bizde güncel bilgileri paylaştık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Başbakan ve Bahçeli'nin görüşmesi

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