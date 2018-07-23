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DHA ANKARA - Bedelli askerliğin 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde askerlik süresi 28'den 21 güne indirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde askerlik süresi 28'den 21 güne indirildi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen ilk maddeye göre, yurt dışında yaşayan Türkler bedelli askerlik için 2 bin Euro karşılığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi alarak askerlik görevini tamamlamış olacak.
Teklifin ikinci maddesinde ise daha önce 28 gün olarak belirlenen 25 yaş sınırlı bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AK Parti imzasıyla önerge verildi. Kabul edilen önerge ile bedelli askerlik eğitim şartı 21 güne indirilirken, ücret 15 bin TL olarak belirlendi.
Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)

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