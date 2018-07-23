DHA ANKARA - Bedelli askerliğin 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bedelli askerlik düzenlemesinde askerlik süresi 28'den 21 güne indirildi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen ilk maddeye göre, yurt dışında yaşayan Türkler bedelli askerlik için 2 bin Euro karşılığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi alarak askerlik görevini tamamlamış olacak.
Teklifin ikinci maddesinde ise daha önce 28 gün olarak belirlenen 25 yaş sınırlı bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AK Parti imzasıyla önerge verildi. Kabul edilen önerge ile bedelli askerlik eğitim şartı 21 güne indirilirken, ücret 15 bin TL olarak belirlendi.
Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!
Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum