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DHA ANKARA - Bedelli Askerlik Düzenlemesi yasalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 03:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen 'Bedelli Askerlik Düzenlemesi' yasalaştı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen 'Bedelli Askerlik Düzenlemesi' yasalaştı.
Yeni düzenlemeden, 1 Ocak 1994 tarihi de dâhil olmak üzere bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyecek ve 21 gün temel askerlik eğitimi alacaklar yararlanacak. Bedelli askerlikten faydalananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.
Yurt dışındaki Türkler, ülkelerindeki Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak bedelli askerlik başvurularını gerçekleştirecek. Gurbetçiler, 2 bin Euro ücret ödeyerek düzenlemeden faydalanabilecek. Gurbetçilerin bu yasadan faydalanabilmeleri için en az 3 yıl yurt dışında bulunmak şartı aranacak.
Haber: ANKARA,(DHA)

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