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DHA ANKARA - Bedelli askerlik düzenlemesini de kapsayan Askerlik Kanunu Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 04:10 | Son Güncelleme

BEDELLİ askerlik düzenlemesini de kapsayan Askerlik Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BEDELLİ askerlik düzenlemesini de kapsayan Askerlik Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yeni düzenlemeden, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanacak. Bedelli askerlikten faydalananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.
Yurt dışındaki Türkler de, ülkelerindeki Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak bedelli askerlik başvurularını gerçekleştirecek. Gurbetçiler, 2 bin Euro ücret ödeyerek düzenlemeden faydalanabilecek. Gurbetçilerin bu yasadan faydalanabilmeleri için en az 3 yıl yurt dışında bulunmak şartı aranacak.
Ayrıca yasadan yararlanmak isteyen yükümlülerin de 3 ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.
Haber: ANKARA,(DHA)

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