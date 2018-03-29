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DHA ANKARA- Beştepe'de Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına başkanlık etti.

ANKARA (DHA)

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