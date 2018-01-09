DHA ANKARA Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı değişti

ANKARA'da Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği önündeki sokağın ismi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirildi. Yeni tabelalar bugün asıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan'a hakaret içeren sözler paylaşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, büyükelçiliğin önündeki sokağın isminin 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirileceğini söylemişti. Açıklamanın ardından düzenlenen ilk meclis toplantısında alınan kararla da büyükelçiliğin bulunduğu 613'üncü sokağın ismi 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirilirken aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin isminin de 'Medine Müdafii Caddesi' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Alınan bu kararlar sonrası yeni tabelalar bugün belediye ekipleri tarafından sokak ve cadde girişlerine asıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tabelalardan görüntü
-Sokaktan görüntü
-Detay
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-
Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası
Erkek öğrencisiyle birlikte olduğu duyulunca...
Amedsporlu Deniz Naki'yle ilgili önemli iddia! Alman basını yazdı!
Bisikletli sapık hakkında şok gerçek! Geçmişi de ürkütücü
Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!
Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum
Öğretmen tacizini muhabbet kuşları ortaya çıkardı
Aldatılan kadın kocasını otelde bastı, büyük olay çıktı!
Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı! Doğum yaparsa dünyada 2'inci olacak!
Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum