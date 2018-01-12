DHA ANKARA Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Çankaya Köşkü'nde (2) 

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Rolls Royce CEO'su Warren East'ı kabul etti.
Kabule ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Kabulde, dost ve müttefik Birleşik Krallık'la stratejik ortaklığımızın son dönemdeki karşılıklı temaslar ve ortak projelerle daha da ilerletilmesinden ve yapılan işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Bu bağlamda, ekonomik ilişkilerin, ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuş, savunma sanayi dahil bir çok alanda atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği'yle ilişkiler gündeme gelmiş, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden çıkış ("Brexitö) sürecinin Türkiye'yle hukuksal altyapıyı olumsuz etkilememesi gerektiğinin altı çizilmiştir."
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-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
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