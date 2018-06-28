HABER

DHA ANKARA - Bitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:12 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik bugün düzenlenen hava harekâtında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik bugün düzenlenen hava harekâtında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)
Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometreMevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.