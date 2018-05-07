HABER

DHA ANKARA - Bozdağ: Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

FRANSA’da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması yönünde yayınlanan bildiriye Bozdağ’dan tepki geldi.

FRANSA’da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması yönünde yayınlanan bildiriye Bozdağ’dan tepki geldi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamalarda, şunları kaydetti:
"Fransa eski cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar; 21.yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ’ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy’den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları, Kur’an’ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler ama başaramadılar, hepsi yok oldular ama Kur’an var ve kıyamete kadar da var olacaktır. Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur’an’ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur’an’ı asla değiştiremezler."
‘KUR’AN-I KORUYACAK DA YÜCE ALLAH’TIR’
Bozdağ, açıklamalarını şöyle devam ettirdi:
"Kur’an-ı Kerim’i peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’e vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettiren de Yüce Allah’tır; kıyamete kadar Kur’an-ı koruyacak da Yüce Allah’tır. ‘Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.’(Hicr,15/9? ‘Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).ö (Bakara, 2/23) ‘Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır.’ (Bakara,2/24) ‘... Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur...’ (En’am,6/34? ‘Rabbinin kelimesi (Kur'an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’(En’am,6/115)"

ANKARA, (DHA)

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısıEski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralıAydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.