DHA ANKARA - BOZDAĞ: OHAL İLANINI GEREKLİ KILAN ŞARTLAR TAMAMIYLA ORTADAN KALKMADI

ANKARA (DHA) MGK'nın OHAL'in uzatılmasına yönelik tavsiye kararını görüşen Bakanlar Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, başta FETÖ-PDY olmak üzere terör örgütleri ile süren mücadelede etkinlik gösterilebilmesi bakımından OHAL'in uzatılmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ-PDY terör örgütü mensuplarının olabileceği noktasına vurgu yapan Bozdağ "Olağanüstü hal süresince Türkiye'de vatandaşlarımızın olağan hayat akışında herhangi bir değişiklik bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da vatandaşlarımızın olağan hayat akışlarında herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir" eklemesi yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır. Bildiğiniz gibi 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan edilmiş, geçen zaman içerisinde 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017 ve en sonda 19 Ocak 2018 tarihlerinde 3'er ay süreyle olağanüstü halin uzatılmasına karar verilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği tezkere olağanüstü halin uzatılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. OHAL ilanını gerekli kılan şartların tamamıyla ortadan kalkmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için zamana ihtiyaç duyulması; FETÖ, PDY, PKK, KCK, DEAŞ ve DHKP-C gibi bilumum terör örgütlerine dönük tedbir ve kararların etkin ve hızlı bir şekilde alınması ve aynı şekilde hızla etkin bir biçimde uygulanması ihtiyacının devam etmesi, FETÖ, PDY terör örgütü içerisinde çözülmenin tam anlamıyla gerçekleşmemiş olması, FETÖ, PDY terör örgütü yapısı, terör örgütünün çalışma yöntemleri, gizliliğe aşırı riayet etmesi nedeniyle, FETÖ terör örgütü üyelerinin tespitinde yaşanan zorluklar nedeniyle ayrıca zamana ihtiyaç duyulması, kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ, PDY terör örgütü mensuplarının olabileceği ve bunların tespitinin de ayrıca zamana ihtiyaç göstermesi, terör örgütleriyle daha etkin ve kararlı mücadelenin devam etmesi, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının devamını sağlamak ve hali hazırdaki sorunlara yönelik tedbirlerin sonuçlarının görülmesini teminen olağanüstü hale ilişkin sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur."