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DHA ANKARA- Çalışma Bakanı Sarıeroğlu KPDK toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.

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-Toplantıdan genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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