DHA ANKARA - ÇEVİK BİR: 28 ŞUBAT KESİNLİKLE BİR DARBE DEĞİLDİR

"TSK'NIN O DÖNEMDE BİR DARBE NİYETİ OLMAMIŞTIR"

"Bugüne kadar yapılan duruşmalarda kuşku götürmez bir gerçek olarak anlaşılmıştır ki, 28 şubat kesinlikle bir darbe değildir. Batı Çalışma Grubu (BÇG) kesinlikle yasa dışı faaliyet gösteren bir cunta kuruluşu değildir. TSK'nın o dönemde bir darbe niyeti olmamıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bunu açıkça dile getirmiş ve o dönemde bir darbe olmadığını her şeyin toplumun gözü önünde demokratik olarak yürütüldüğünü net bir şekilde savunmamda arz ettiğim gibi ispatlanmıştır."

"HER ÜÇ DAVANIN DA BİR BAVULCUSU VAR"

"Her 3 davanın da bir bavulcusu var. Davamızın bavulcusu Tamer Tatar'dır. Halen nerede olduğu belli değildir. Her 3 dava da Fetullah Gülen'in onayı alındıktan sonra başlatılmıştır. Her 3 davada, sanıklar ile ilgili deliller sahte, manipüle edilmiştir. Her 3 davada da, Genelkurmay Adli Müşaviri, sahte delillerin üretilmesinde savcılarla beraber çalışmıştır. Davamızda, Balyoz ve Ergenekon davaları gibi kumpas davadır. Diğer davalarda olduğu gibi, darbe yapacağı iddia edilen kişiler, birbirlerini duruşma salonunda görmüşlerdir. Her üç dava da Genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, yüce divan sıfatıyla, Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmamışlardır"