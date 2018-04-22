DHA ANKARA- CHP’li Altay: 15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar (1)

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye katıldığını belirterek, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye karatıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, "15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar. YSK’nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz. Türkiye’de bir rahatlamaya ve herksin bütün kamu vicdanının şimdi oldu, seçime katılan herkes seçime girebiliyor görüş ve algısının toplumda oluşmasını işitiyoruz. Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP’ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti’ye katıldılar" diye konuştu.
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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)
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