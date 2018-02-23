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DHA ANKARA - ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ORTAK DEKLARASYONU İMZA TÖRENİ YAPILDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 23:41 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, imza töreninde; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) adına konuştu.

Hisarcıklıoğlu: 2018 yılı bütçesinde en büyük payın eğitime ayrıldığını memnuniyetle görüyoruz

ANKARA (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, imza töreninde; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) adına konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018'in, büyük bir vizyonla ülkede çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildiğini belirtti.
Çocuk işçiliğinin bir istismar olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, çalışmak zorunda kalan çocukların temel eğitimi alamadığını ve geleceklerini kaybettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, çocuk işçiliğinin hayat hırsızlığı olduğunu vurgulayarak, "Çocuk işçiliğini önlemenin yapısal çözümü elbette öncelikle eğitime önem vermektir. 2018 yılı bütçesinde en büyük payın eğitime ayrıldığını memnuniyetle görüyoruz. Elbette bu rakam ekonomideki büyümeye paralel olarak daha da yukarı gidecektir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de bulunan 3,5 milyonun üzerindeki Suriyelinin yaklaşık 1 milyon 200 bininin 5-18 yaş grubundaki çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti sadece kendi çocuklarına değil bölgesindeki tüm çocuklara da sahip çıkmaktadır" dedi.

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