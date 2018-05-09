DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ: SOHBET ETTİK, DERTLEŞTİK

DHA ANKARA - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İnce, "Başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi.
AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çıkışta kısa bir açıklamada bulundu. İnce, yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası "Sayın Genel Başkan'a ve AK Partiye başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi. İnce daha sonra soru almadan aracına binerek ayrıldı.
Görüşmede yer alan ve İnce'yi uğurlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımız'la ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Muharrem İnce ve Grup Başkanvekili Engin Altay birlikte güzel bir sohbet ettiler. Birbirlerine başarılar dilediler. İkisi de Rizeliymiş, güzel bir sohbet oldu" diye konuştu.
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