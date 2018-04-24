DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Samsat'taki depremle ilgili bilgi aldı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Samsat’taki depremle ilgili olarak bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti. Yaralılara Allah’tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’la da görüştüğü kaydedildi.
ANKARA (DHA)
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