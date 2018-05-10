DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi.

Erdoğan'ı parti girisinde Mustafa Destici ve partililer karşıladı. BBP'liler Erdoğan'ı alkışlarla karşıladı. Erdoğan ile Destici daha sonra görüşmek icin parti binasına çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konvoyun gelişi

Erdoğan'ın genel merkez binasına girişi

-BBPlilerin alkışlaması

Haber - Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

