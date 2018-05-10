DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Konvoyun gelişi
Erdoğan'ın genel merkez binasına girişi
DHA ANKARA
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